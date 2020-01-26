Уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавірусу

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

При Міністерстві охорони здоров'я України 26 січня створено відповідний штаб

При Міністерстві охорони здоров'я України 26 січня створено штаб, який зможе повністю виявити коронавірус на ранніх стадіях і надати необхідну медичну допомогу українцям. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив в Facebook.

"З 26 січня в аеропорту Бориспіль всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров'я підготовлені, укомплектовані інфрачервоними термометрами і вже працюють в аеропорту", - написав Гончарук.

Він розповів, що в оперативний штаб увійшли представники Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та Державної митної служби України. Зокрема, на пунктах в'їзду в Україну посилили контроль для своєчасного виявлення можливих випадків захворювання.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що в Україні за станом на 26 січня не зареєстровано випадків зараження коронавірусом. За її словами, зараз в Україні не зафіксовано випадків зараження цим вірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом.

Раніше РБК-Україна писало, що в аеропорту "Бориспіль" з 26 січня пасажири на прямі рейси з Китаю проходитимуть температурний скринінг у зв'язку зі спалахом коронавірусу.