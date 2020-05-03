В Україні зафіксували спад захворюваності COVID-19: список областей

Найбільша кількість захворювань виявлено у Чернівецькій області
В Україні лідером за кількістю захворювань коронавірусом є Чернівецька область і Київ, де виявлено вже понад 1,5 тисяч випадків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру громадського здоров'я'я.
Всього за минулу добу було зафіксовано 502 нових захворювання, що на 48 менше, ніж днем раніше.
"Якщо говорити про останню добу, то найбільшу кількість випадків зареєстровано в Одеській області - 80, Чернівецькій - 73 і Тернопільської області - 45", - заявив міністр охорони здоров'я'я Максим Степанов.
Все по областях представлені такі дані:
Нагадаємо, у двох областях за добу не виявили нових випадків коронавіруса - Донецька і Луганська області.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за добу від коронавірусу померли 9 людей. Загальна кількість летальних випадків - 288.