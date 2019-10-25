Названі найпоширеніші віруси грипу у цьому році

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Буду поширюватись й новий H3N2 - А-Канзас і, можливо, Н1N1 - А-Брісбен

В цьому році взимку в Україні будуть поширюватись чотири віруси грипу. Такі дані приводить Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, йдеться у матеріалі РБК-Україна "Інфекції міжсезоння: як українцям вберегтися від грипу та ГРВІ".

Зокрема, будуть поширюватись такі штами грипу: новий H3N2 - А-Канзас і, можливо, Н1N1 - А-Брісбен, а також два віруси грипу В, які прийнято вважати менш небезпечними і більш рідкісними.

Інформацію про те, що в цьому році в Україні може спостерігатися чотири штами грипу, підтверджують і в МОЗ.

Нагадаємо, в одному з ліцеїв Києва підтвердили випадок захворювання дифтерією. Хворий на дифтерію київський школяр контактував із 45 людьми. Лікарі планують провести їх огляд у п'ятницю, 25 жовтня. А за місцем навчання інфікованого та проживання організовується дезінфекція.

Крім того, в Ужгороді вперше за десять років зафіксували спалах на дифтерію. Хвороба була діагностована у студента місцевого університету. Пізніше з ознаками дифтерії були госпіталізовані ще двоє осіб.

Центр громадського здоров'я України зазначив, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості в усіх регіонах.