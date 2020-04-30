В Україні зафіксували ріст нових випадків коронавірусу: список областей

Усього в Україні досліджено 111 859 зразків методом ПЛР
Сьогодні, 30 квітня, в Україні кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції становить 10 406, з них 540 зареєстровано за останню добу. Про ситуацію в областях повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.
Усього в Україні досліджено 111 859 зразків методом ПЛР.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. - 417 (127 одужали);
Волинська обл. - 280 (60 одужали);
Дніпропетровська обл. - 347 (23 одужали);
Донецька обл. - 68 (10 одужали);
Житомирська обл. - 374 (21 одужав);
Закарпатська обл. - 419 (48 одужали);
Запорізька обл. - 243 (62 одужали);
Івано-Франківська обл. - 862 (72 одужали);
м. Київ - 1 401 випадок (75 одужали);
Київська обл. - 664 (73 одужали);
Кіровоградська обл. - 391 (100 одужали);
Львівська обл. - 430 (77 одужали);
Луганська обл. - 33 (4 одужали);
Миколаївська обл. - 126 (5 одужали);
Одеська обл. - 277 (15 одужали);
Полтавська обл. - 203 (21 одужав);
Рівненська обл. - 637 (59 одужали);
Сумська обл. - 102 (57 одужали);
Тернопільська обл. - 779 (78 одужали);
Харківська обл. - 249 (20 одужали);
Херсонська обл. - 111 (35 одужав);
Хмельницька обл. - 82 (20 одужали);
Черкаська обл. - 290 (60 одужали);
Чернівецька обл. - 1571 (110 одужали);
Чернігівська обл. - 50 (6 одужали).
На амбулаторному лікуванні 7 192 пацієнти, з них 577 дітей та 1 713 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 214 осіб, з них 140 дітей та 350 медиків.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 29 квітня, зафіксували 11 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19.
Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області 29 квітня від коронавірусу COVID-19 померли двоє чоловіків 18 до 85 років.