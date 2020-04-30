В Україні зафіксували понад 10 летальних випадків за добу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в країні помер 261 пацієнт з COVID-19

В Україні за минулу добу, 29 квітня, зафіксували 11 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Повідомляється, що станом на 9 ранку 30 квітня в Україні померла 261 пацієнт з коронавірусом.

"За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 30 квітня в Україні... 261 летальний (випадок - ред.)", - повідомили в Моз.

Зазначимо, станом на ранок 30 квітня в Україні зафіксували зростання нових захворювань коронавірусом. За минулу добу підтвердили 540 нових захворювань. Загальна кількість зросла до 10 406.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області 29 квітня від коронавірусу COVID-19 померли двоє чоловіків 18 до 85 років. У першому випадку смерть від кровотечі на тлі тромбозу, у другому - від пневмонії. Всього в області було 10 летальних випадків.

Також повідомлялося, що в Херсонській області зафіксували другу смерть в результаті зараження коронавірусом. Жертвою став чоловік, який перебував у важкому стані в реанімації. Він більше доби пробув у комі.