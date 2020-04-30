В Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса: список областей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР

Сегодня, 30 апреля, в Украине число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет 10 406, из них 540 зарегистрировано за последние сутки. О ситуации в областях сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.

Всего в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 417 (127 выздоровели);

Волынская обл. - 280 (60 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 347 (23 выздоровели);

Донецкая обл. - 68 (10 выздоровели);

Житомирская обл. - 374 (21 выздоровел);

Закарпатская обл. - 419 (48 выздоровели);

Запорожская обл. - 243 (62 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 862 (72 выздоровели);

г. Киев - 1 401 случай (75 выздоровели);

Киевская обл. - 664 (73 выздоровели);

Кировоградская обл. - 391 (100 выздоровели);

Львовская обл. - 430 (77 выздоровели);

Луганская обл. - 33 (4 выздоровели);

Николаевская обл. - 126 (5 выздоровели);

Одесская обл. - 277 (15 выздоровели);

Полтавская обл. - 203 (21 выздоровел);

Ровенская обл. - 637 (59 выздоровели);

Сумская обл. - 102 (57 выздоровели);

Тернопольская обл. - 779 (78 выздоровели);

Харьковская обл. - 249 (20 выздоровели);

Херсонская обл. - 111 (35 выздоровел);

Хмельницкая обл. - 82 (20 выздоровели);

Черкасская обл. - 290 (60 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1571 (110 выздоровели);

Черниговская обл. - 50 (6 выздоровели).

На амбулаторном лечении 7 192 пациента, из них 577 детей и 1 713 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 214 человек, из них 140 детей и 350 медиков.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 29 апреля, зафиксировали 11 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области 29 апреля от коронавируса COVID-19 скончались двое мужчин 18 до 85 лет.