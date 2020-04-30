В Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса: список областей

Всего в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР
Сегодня, 30 апреля, в Украине число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет 10 406, из них 540 зарегистрировано за последние сутки. О ситуации в областях сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.
Всего в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 417 (127 выздоровели);
Волынская обл. - 280 (60 выздоровели);
Днепропетровская обл. - 347 (23 выздоровели);
Донецкая обл. - 68 (10 выздоровели);
Житомирская обл. - 374 (21 выздоровел);
Закарпатская обл. - 419 (48 выздоровели);
Запорожская обл. - 243 (62 выздоровели);
Ивано-Франковская обл. - 862 (72 выздоровели);
г. Киев - 1 401 случай (75 выздоровели);
Киевская обл. - 664 (73 выздоровели);
Кировоградская обл. - 391 (100 выздоровели);
Львовская обл. - 430 (77 выздоровели);
Луганская обл. - 33 (4 выздоровели);
Николаевская обл. - 126 (5 выздоровели);
Одесская обл. - 277 (15 выздоровели);
Полтавская обл. - 203 (21 выздоровел);
Ровенская обл. - 637 (59 выздоровели);
Сумская обл. - 102 (57 выздоровели);
Тернопольская обл. - 779 (78 выздоровели);
Харьковская обл. - 249 (20 выздоровели);
Херсонская обл. - 111 (35 выздоровел);
Хмельницкая обл. - 82 (20 выздоровели);
Черкасская обл. - 290 (60 выздоровели);
Черновицкая обл. - 1571 (110 выздоровели);
Черниговская обл. - 50 (6 выздоровели).
На амбулаторном лечении 7 192 пациента, из них 577 детей и 1 713 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 214 человек, из них 140 детей и 350 медиков.
Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 29 апреля, зафиксировали 11 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19.
Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области 29 апреля от коронавируса COVID-19 скончались двое мужчин 18 до 85 лет.