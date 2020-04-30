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У Китаї за добу всього 4 нових випадки зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 05:48
У Китаї за добу всього 4 нових випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr)

Всі випадки завезені з-за кордону

В континентальній частині Китаю в середу було зафіксовано чотири нових підтверджених випадки зараження новою коронавирусною інфекцією COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Наголошується, що всі випадки були завезені з-за кордону. Зокрема, Шанхаї були зареєстровані три пацієнта з підозрою на зараження коронавирусной інфекцією, всі вони прибули з-за кордону, йдеться в щоденному звіті відомства.

У середу в континентальній частині Китаю не було виявлено жодного випадку з летальним результатом через цього захворювання.

Раніше повідомлялося, що в даний час в Китайській Народній Республіці майже ліквідували коронавірус, оскільки в китайських лікарнях залишилося 1011 пацієнтів.

Нагадаємо, надзвичайний комітет з коронавирусу Всесвітньої організації охорони здоров'я проведе нараду 30 квітня для оцінки епідеміологічної ситуації в світі. Пройшло вже три місяці, як у світі було оголошено найвищий рівень надзвичайного стану з-за спалаху COVID-19.

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