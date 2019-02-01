В Україні затримують по 10 хабарників в день, - ГПУ

За 2 роки отримали вироки понад 2 тис. хабарників

В рамках борьбы с коррупцией, в Украине за последние 2 года получили приговоры более 2 тысяч взяточников. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Украине задерживают по 10 взяточников в день.

"По сотне в месяц. После Майдана было много сделано. Например, государственные закупки хранят Украине миллионы гривен. Все еще остаются, однако, колоссальные дыры. У нас 3,5 госпредприятий, из которых официальные две трети не прибыльные. Почему их не продать? ", - сказал он.

По его словам, большая приватизация является методом уничтожения большой коррупции.

Луценко отметил, что за 2 года 22 тысячи взяточников были направлены в суд.

"Вчера мы задержали заместителя Печерского РГА за взятки", - добавил он.

Напомним, правоохранители задержали заместителя председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Кроме того, на взятке в 5 тыс. долларов задержали сотрудника Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.