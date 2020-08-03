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В Одеській області виявили рекордну партію кокаїну на більш ніж 200 млн гривень

Южне, Понеділок 03 серпня 2020 10:47
В Одеській області виявили рекордну партію кокаїну на більш ніж 200 млн гривень
Фото: брикети з кокаїном (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Через морський порт "Південний" намагалися завезти 56,4 кг кокаїну з Еквадору

У морському порту "Південний" в Одеській області виявили рекордну партію кокаїну. У контейнері з Еквадору намагалися завезти 56,4 кг кокаїну на більш ніж 200 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Як зазначили в ДПСУ, наркотики намагалися ввезти в Україну в контейнері з бананами.

"Кокаїн, розфасований в 47 брикетах, був прихований у вентиляційних люках. Кожен брикет мав свою фірмову маркування у вигляді букв і цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату", - повідомили прикордонники.

За даним фактом порушено справу за ст.305 Кримінального кодексу України "контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

Нагадаємо, наприкінці лютого в порту "Південний" правоохоронці викрили ввезення в Україну 30 кг кокаїну з Чилі на суму 90 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що у травні через порт "Південний" намагалися ввезти в Україну 53,4 кг кокаїну з Південної Америки на 200 млн гривень.

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