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Вирок колишньому кримському депутату Ганишу набув чинності

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 13:37
Вирок колишньому кримському депутату Ганишу набув чинності
Фото: Василь Ганиш (УНІАН)

Ганиша засудили до 12 років в'язниці за держзраду

Вирок колишньому депутату Верховної ради Криму Василю Ганишу, якого засудили до 12 років в'язниці, набув чинності. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з засідання Київського апеляційного суду.

Сьогодні Київський апеляційний суд відхилив скаргу на вирок Ганишу і оголосив, що рішення набуло чинності. У скарзі він просив не брати його під варту у зв'язку з вкрай важким станом здоров'я. За його словами, в березні-квітні йому мають провести операцію на серці.

"Це моя остання надія залишитися живим", - заявив Ганиш.

Він також заявив, що був єдиним депутатом, хто проголосував проти референдуму в Криму. А його єдина помилка у тому, що погодився балотуватися в депутати Феодосійської міськради після анексії Криму.

Ганиш також розповів, що йому 4 рази пропонували брати участь в обміні полоненими, але він відмовився.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Ганиша засудили до 12 років в'язниці за державну зраду.

Його затримали на пропускному пункті "Каланчак" на адміністративному кордоні з Кримом у квітні 2015 року. До цього він був оголошений в розшук за підозрою в державній зраді.

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