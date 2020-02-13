ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Захист оскаржив вирок Ганишу

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 16:18
Захист оскаржив вирок Ганишу
Фото: Василь Ганиш (УНІАН)

На даний момент Ганиш перебуває під домашнім арештом

Сторона захисту колишнього депутата Верховної ради Криму Василю Ганишу оскаржила рішення Київського апеляційного суду, який відхилив апеляцію адвокатів про скасовано вироку. Про це повідомив адвокат Андрій Руденко, передає "Крим.Реалії".

За словами адвоката, на даний момент Ганиш продовжує перебувати під домашнім арештом.

"Документи були подані на початку тижня в Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду України. Зараз чекаємо на відриті виробництва", - сказав Руденко.

Нагадаємо, 30 січня Київський апеляційний суд відхилив скаргу на вирок Ганишу і оголосив, що рішення набуло чинності. У скарзі він просив не брати його під варту у зв'язку з вкрай важким станом здоров'я. За його словами, в березні-квітні йому повинні провести операцію на серці.

У листопаді 2018 року Дніпровський районний суд Києва засудив Ганиша до 12 років в'язниці за державну зраду. Ганиш балотувався в "міськрада" Феодосії і голосував за російську конституцію Криму". До вступу в силу вироку Ганиш повинен перебувати під домашнім арештом.

Суддю Печерського райсуду Вовка виправдали у справі про незаконне рішення Агента "ЛНР" засудили до 10 років в'язниці за спробу диверсії під Харковом
Новини України приговоржалобаВасилий Ганыш
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся