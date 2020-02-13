Захист оскаржив вирок Ганишу

Фото: Василь Ганиш (УНІАН)

На даний момент Ганиш перебуває під домашнім арештом

Сторона захисту колишнього депутата Верховної ради Криму Василю Ганишу оскаржила рішення Київського апеляційного суду, який відхилив апеляцію адвокатів про скасовано вироку. Про це повідомив адвокат Андрій Руденко, передає "Крим.Реалії".

За словами адвоката, на даний момент Ганиш продовжує перебувати під домашнім арештом.

"Документи були подані на початку тижня в Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду України. Зараз чекаємо на відриті виробництва", - сказав Руденко.

Нагадаємо, 30 січня Київський апеляційний суд відхилив скаргу на вирок Ганишу і оголосив, що рішення набуло чинності. У скарзі він просив не брати його під варту у зв'язку з вкрай важким станом здоров'я. За його словами, в березні-квітні йому повинні провести операцію на серці.

У листопаді 2018 року Дніпровський районний суд Києва засудив Ганиша до 12 років в'язниці за державну зраду. Ганиш балотувався в "міськрада" Феодосії і голосував за російську конституцію Криму". До вступу в силу вироку Ганиш повинен перебувати під домашнім арештом.