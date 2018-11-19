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Кримського екс-депутата Ганиша засудили до 12 років за держзраду

Новини » Суспільство    19.11.2018 - 17:09
Кримського екс-депутата Ганиша засудили до 12 років за держзраду
Фото: Василь Ганиш (УНІАН)

Ганиш балотувався в "міськраду" Феодосії і голосував за російську "конституцію Криму"

Дніпровський районний суд Києва у понеділок,19 листопада, засудив колишнього депутата Верховної ради АРК Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії".

Суд визнав його винним у державній зраді. Слідство встановило, що екс-депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за російську "конституцію Криму".

До того ж, суд розцінив як протизаконну його участь у "виборах" в так звану міськраду Феодосії, які відбулися у вересні 2014 року за російським законодавством. Ганиш також повинен виплатити 5,8 тис. гривень судових видатків.

Повідомляється, що засуджений залишиться під домашнім арештом до набуття чинності рішення суду

Зазначимо, що Василя Ганиша затримали 28 квітня 2015 року при виїзді з Криму. Кримський політик називає звинувачення необґрунтованими і заявляє, що він був єдиним депутатом, який проголосував проти проведення "референдуму про приєднання Криму до Росії". Він каже, що не голосував за російську "конституцію Криму", і в день її прийняття прийшов у парламент для особистої зустрічі з міністром соціальної політики. Однак, Ганиш підтверджує, що балотувався на російських виборах в міськраду. Але каже, що робив це на прохання місцевого Меджлісу, щоб "забрати" голоси у кандидата від Компартії.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в кінці квітня 2015 року Ганиша заарештували, проте вже січня 2016 року його відпустили під домашній арешт.

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