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В Україні затримали кілька соратників Медведчука, - Арестович

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 06:23
В Україні затримали кілька соратників Медведчука, - Арестович Віктор Медведчук (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Радник президента України Олексій Арестович заявив, що кілька соратників Віктора Медведчука затримані. Вони готові співпрацювати зі слідством і вже дають свідчення правоохоронним органам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олексія Арестовича.

"Він народний депутат України, як не крути, він каже - А ми слухаємо. Але справа навіть не в цьому. Крім Медведчука вже затримали дуже багато його людей. У них зовсім інший інтерес. Люди чесно працювали за гроші, а тепер таке сталося", — зазначив Арестович.

Радник президента також підкреслив, що партнери політика нікому не цікаві для обміну, тому розповідають все, щоб їх відпустили. За словами Арестовича, затримані повідомили багато важливої та корисної для слідства інформації.

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