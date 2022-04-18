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В Украине задержали несколько соратников Медведчука, - Арестович

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 06:23
В Украине задержали несколько соратников Медведчука, - Арестович Виктор Медведчук (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что несколько соратников Виктора Медведчука задержаны. Они готовы сотрудничать со следствием и уже дают показания правоохранительным органам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Алексея Арестовича.

"Он народный депутат Украины, как ни крути, он говорит — а мы слушаем. Но дело даже не в этом. Кроме Медведчука уже задержали очень много его людей. У них совсем другой интерес. Люди честно работали за деньги, а теперь такое случилось", — отметил Арестович.

Советник президента также подчеркнул, что партнеры политика никому не интересны для обмена, потому рассказывают все, чтобы их отпустили. По словам Арестовича, задержанные сообщили много важной и полезной для следствия информации.

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Виктор Медведчук
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