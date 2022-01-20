В Україні затримали "кримінального авторитета" з Росії. Він у списку РНБО

У Києві поліція затримала "кримінального авторитета" з Росії. Чоловік перебуває у списку санкцій Ради нацбезпеки з питань оборони (РНБО).

Зазначається, що поліцейські затримали в Києві 50-річного громадянина Росії. Він має тісні зв'язки з кримінальними угрупованнями і внесений до списку санкцій РНБО про застосування спеціальних заходів проти "кримінальних авторитетів" і "злодіїв у законі".

Вирішується питання про депортацію росіянина. Крім того, йому буде заборонений в'їзд на територію України.