В Україні затримали "кримінального авторитета" з Росії. Він у списку РНБО

У Києві поліція затримала "кримінального авторитета" з Росії. Чоловік перебуває у списку санкцій Ради нацбезпеки з питань оборони (РНБО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.
Зазначається, що поліцейські затримали в Києві 50-річного громадянина Росії. Він має тісні зв'язки з кримінальними угрупованнями і внесений до списку санкцій РНБО про застосування спеціальних заходів проти "кримінальних авторитетів" і "злодіїв у законі".
Вирішується питання про депортацію росіянина. Крім того, йому буде заборонений в'їзд на територію України.
Нагадаємо, в середині травня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у законі". У червні в список внесли ще 12 представників кримінальної спільноти.
Відзначимо, в грудні минулого року з України до Вірменії депортували "кримінального авторитета", який включений до списку санкцій РНБО.