RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні затримали "кримінального авторитета" з Росії. Він у списку РНБО

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві поліція затримала "кримінального авторитета" з Росії. Чоловік перебуває у списку санкцій Ради нацбезпеки з питань оборони (РНБО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Зазначається, що поліцейські затримали в Києві 50-річного громадянина Росії. Він має тісні зв'язки з кримінальними угрупованнями і внесений до списку санкцій РНБО про застосування спеціальних заходів проти "кримінальних авторитетів" і "злодіїв у законі".

Вирішується питання про депортацію росіянина. Крім того, йому буде заборонений в'їзд на територію України.

Нагадаємо, в середині травня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у законі". У червні в список внесли ще 12 представників кримінальної спільноти.

Відзначимо, в грудні минулого року з України до Вірменії депортували "кримінального авторитета", який включений до списку санкцій РНБО.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОМіністерство внутрішніх справ України