Паспорти, дипломи та посвідчення: викрито схему продажу фальшивих документів

У Харківській області викрили виготовлення фальшивих документів. Зловмисники продавали українські паспорти, "ДНР"/"ЛНР" та іноземних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, упродовж цього року двоє мешканців Харківської області на замовлення виготовляли паспорти громадян України, Російської Федерації, Республіки Вірменія і так званих "ДНР"/"ЛНР".

Зокрема, зловмисники виготовлювали дипломи ВНЗ, водійські посвідчення та інші документи, які надалі поштовим зв’язком відправляли замовникам.

Так, за вказані послуги чоловіки отримували від 500 до 1000 доларів США в залежності від виду документу та складності його виготовлення.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання на якому виготовлялись підроблені документи, бланки паспортів, кліше печаток, та інші речі.

Вказано, що фігурантам вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 ККУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: вилучені предмети у результаті обшуків правоохоронців за місцем злочину (gp.gov.ua)