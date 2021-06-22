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В Україні викрили транснаціональну контрабанду героїну на 10 млн євро

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Крим, Вівторок 22 червня 2021 16:11
В Україні викрили транснаціональну контрабанду героїну на 10 млн євро Фото: В Україні викрили контрабанду героїну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Під час міжнародної спецоперації представників Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України було викрито масштабну злочинну схему по транспортуванню героїну через територію України. Таким чином зловмисники експортували наркотичні засоби з Ірану на територію Європейського союзу.

Про це пише пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Як зазначається на сайті органу, партії героїну транспортували й на тимчасово окупований Кримський півострів. Відомо, що після створення фіктивних фірм, зловмисники налагодили перевезення наркотичних засобів у муляжах порожньої цегли. Зокрема, для наступного зберігання продукції, злочинці орендували склади на території Республіки Молдови, де і здійснювали наступний експорт до інших країн Євросоюзу.

Під час спецоперації, правоохоронці вилучили 1092 брикетів з героїном. Загальна вартість 235 кг партії становить більше ніж 10 млн євро.

Наразі затримано сімох членів масштабної кримінальної схеми. Українські правоохоронці повідомили про підозру злочинцям відповідно до ч. 2, ст. 307 та ч. 2 ст. 305 Кримінального Кодексу України.

Слідчі дії з метою встановлення інших членів угруповання - продовжуються.

Варто зауважити, що відповідно до вищезгаданої статті, учасникам наркоторгівлі загрожує позбавлення волі терміном до десяти років.

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