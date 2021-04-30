У Києві ліквідували мережу нарколабораторій і притонів

У Києві поліція припинила діяльність 4 нарколабораторій і 5 притонів. Всього по підозрі у збуті психотропних речовин було затримано 20 осіб, проведено понад 20 обшуків.

В ході спецоперації, проведеної в різних районах Києва, були вилучені партії амфетаміну, канабісу, наркотичних таблеток і рідких прекурсорів. Крім того, правоохоронці виявили скляні колби для виготовлення наркотиків, електронні ваги, місткості для зберігання речовин, медичні шприци, документи, чорнові записи, банківські картки та телефони. Всі речі направлені на експертизу.

Всього в рамках досудового розслідування в столиці було проведено понад 20 обшуків. Встановлено 20 осіб, які можуть бути причетні до виготовлення та збуту наркотиків. Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Злочинцям загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: затримання наркоторговців (npu.gov.ua)