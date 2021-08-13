Кулеба про наміри Росії розмістити ядерну зброю у Криму: це глобальна загроза
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на наміри Росії розмістити ядерну зброю у Криму. Він назвав це глобальною загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.
За його словами, Україна інформує міжнародних партнерів про це, зокрема, з метою контрзаходів.
"Це не локальне питання, а глобальна загроза. Будемо використовувтаи всі можливості для стримування Росії", - заявив він.
Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про актуальні питання зовнішньої політики УкраїниPosted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Friday, August 13, 2021
Раніше повідомлялось, що Росія має намір розмістити в окупованому Криму ядерну зброю. Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що українська сторона занепокоєна.
Він допустив розміщення в Україні американських військ.
Нагадаємо, у Зеленського заявили про об'єкти з матеріалами для виготовлення ядерної зброї в Криму.
Раніше в Міноборони повідомили, що Росія веде підготовку до розміщення ядерної зброї в Криму.