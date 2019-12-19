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В Україні зросла підтримка євроатлантичного курсу

Новини » Політика     19.12.2019 - 23:30
В Україні зросла підтримка євроатлантичного курсу
Фото: прапори ЄС (twitter.com/Europarl_EN)

На референдумі більшість українців проголосують за вступ до ЄС і НАТО

У грудні 2019 роки в Україні зросла підтримка проєвропейського вектора розвитку країни. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 60% підтримують вступ в Євросоюз (у листопаді - 57%).

В Україні зросла підтримка євроатлантичного курсу

Крім того, на референдумі 52% респондентів підтримали був вступ України в НАТО (48% - в листопаді).

В Україні зросла підтримка євроатлантичного курсу

Як зазначають соціологи, в питаннях зовнішньополітичної орієнтації України спостерігаються чіткі регіональні відмінності: прихильників прозахідного напрямку руху країни більше на Заході і в Центрі, противників - на Півдні і Сході. Серед жителів південно-східних областей переважає підтримка ідеї про рівновіддаленості від Росії і Заходу, або ж проросійські орієнтації.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, у листопаді 2019 року 30,2% українців вважали, що російське вторгнення на Донбас мало на меті підкорення Української держави і включення її в сферу російського впливу.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у червні 2019 року підтримка вступу України в НАТО і ЄС виросла до історичного максимуму.

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