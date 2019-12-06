Українці назвали головну мету вторгнення Росії на Донбас

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росія намагається підкорити собі всю Україну, вважають громадяни

У листопаді 2019 року 30,2% українців вважали, що російське вторгнення на Донбас мало на меті підкорення Української держави і включення її до сфери російського впливу. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Ще 17,7% громадян вважають, що вторгнення РФ на Донбас було здійснене з метою приєднання до РФ південних і східних областей України (так званої "Новоросії").

Крім того, 9,8% вважають, що це використання засобів зовнішньої агресії для зміцнення владного режиму Кремля і приборкання внутрішньої російської опозиції

Лише 9,2% громадян вірять, що метою вторгнення був захист російськомовних громадян.

А 7,6% вважають, що метою було подолання наслідків розпаду СРСР та визнання Росії могутньою світовою державою.

Як зазначають соціологи, значна частина опитаних, особливо на Півдні (35%) та Сході (30%) не змогла дати певної відповіді на це запитання.

dif.org.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку жовтня 2019 року, більшість громадян (56%) виступають проти надання і закріплення в Конституції України "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), підтримують - 26% опитаних.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців підтримують дипломатичні заходи для врегулювання питання окупованого Донбасу.