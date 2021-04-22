В Україні зріс середній розмір лікарняного

"За оперативними підсумками І кварталу 2021 року ріст середньоденної допомоги у порівнянні з тим же періодом минулого року склав 15,9%. Загалом у січні-березні Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму понад 4 млрд гривень. Це на 1,4 млрд гривень, або 51,8% більше, ніж у січні-березні 2020 року", - сказано у повідомленні.

Однак підкреслюється, що з початку року обсяг надходжень частки від ЄСВ на рахунок Фонду соцстрахування щомісяця не покриває потребу у видатках відомства за той же період.

"У І кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн - видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві", - інформує ФССУ.

Суттєве зростання потреби у видатках за лікарняними листками спостерігається з осені минулого року. Воно пов’язане з: