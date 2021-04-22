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В Україні зріс середній розмір лікарняного

Автор: Юлія Струк

В Україні зріс середній розмір лікарняного. Середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування склав 365,26 грн у розрахунку на день.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"За оперативними підсумками І кварталу 2021 року ріст середньоденної допомоги у порівнянні з тим же періодом минулого року склав 15,9%. Загалом у січні-березні Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму понад 4 млрд гривень. Це на 1,4 млрд гривень, або 51,8% більше, ніж у січні-березні 2020 року", - сказано у повідомленні.

Однак підкреслюється, що з початку року обсяг надходжень частки від ЄСВ на рахунок Фонду соцстрахування щомісяця не покриває потребу у видатках відомства за той же період.

"У І кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн - видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві", - інформує ФССУ.

Суттєве зростання потреби у видатках за лікарняними листками спостерігається з осені минулого року. Воно пов’язане з:

  • захворюванням українців COVID-19,
  • збільшенням потреби у догляді за хворими дітьми,
  • ізоляцією від COVID-19 контактних осіб,
  • сезонним підвищенням захворюваності,
  • випадками загострення хвороб через заборону планових госпіталізацій,
  • відсутність або менші обсяги проходження реабілітаційного лікування на базі санаторно-курортних закладів.

Нагадаємо, раніше Верховна рада прибрала пробіл у законодавстві з оплати лікарняних. Закон повернув право застрахованим особам на отримання матеріальної допомоги за страховим випадком: "тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві".

Так, до прийняття закону Фонд соціального страхування заявив, що продовжуватиме оплачувати лікарняні як до, так і після 30 червня.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом запустити електронний лікарняний.

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