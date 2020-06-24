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В Україні зросте максимальний розмір допомоги по безробіттю

Новини » Економіка     24.06.2020 - 16:10
В Україні зросте максимальний розмір допомоги по безробіттю
Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 1 липня безробітні можуть розраховувати на 8788 гривень

З 1 липня в Україні зростає прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю.

Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2020 рік.

Як зазначили у прес-службі Київського міського центру зайнятості, сьогодні прожитковий мінімум на одну особу становить для працездатних осіб 2102 грн, а з 1 липня зросте до 2197 грн.

Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу по безробіттю (8408 грн), з 1 липня будуть отримувати 8788 грн за місяць.

Розмір допомоги по безробіттю вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми.

Що ж до розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишиться без змін. На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю із 650 до 1000 гривень.

За даними Київського міського центру зайнятості, на 23 червня допомогу по безробіттю в столиці отримували понад 20 тисяч безробітних, серед них мінімальну, у розмірі 1000 гривень - 3400 безробітних, а максимальну допомогу по безробіттю - понад 5900 осіб (30% усіх безробітних).

Нагадаємо, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з 1 березня 2020 року підвищив мінімальний розмір допомоги по безробіттю до 650 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищив на час карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України безработицаработапособие
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