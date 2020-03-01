Мінімальна допомога по безробіттю зросла з 1 березня

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Мінімальні виплати для тих, хто втратив роботу, складатимуть 1800 гривень

Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття прийняло рішення про підвищення з 1 березня 2020 року мінімального розміру посібники з безробіття. Про це повідомляє прес-служба фонду.

За даними прес-служби, для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 1630 грн до 1800 грн. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 610 грн до 650 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, максимальна допомога по безробіттю збільшилася з 1 грудня 2019 року з 8028 грн до 8408 грн в місяць.

Нагадаємо, в грудні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 тисяч безробітних, що на 49,3 тисяч більше, ніж у листопаді 2019 року (259,3 тисяч).

За даними Національного банку України, на початку 2020 року українські підприємства продовжують очікувати скорочення чисельності працівників. За даними опитування, у січні 2020 року 7% менеджерів підприємств очікують збільшення персоналу, 75% - що чисельність залишиться без змін, а 19% очікують скорочення кількості працівників.