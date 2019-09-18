ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ скували пробки

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 08:34
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса

У середу, 18 вересня, у столиці України утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

Пробки на правому березі столиці

Ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, поряд станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Берестейська", "Нивки", "Шулявська", "Політехнічних інститут". Пробки утворились на Великій Окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка, Голосіївському проспекті.

Київ скували пробки

Фото: пробки на правому березі столиці (скріншот Google Maps)

Пробки зафіксовані на вулиці Січових Стрільців, вулиці Михайла Грушевського, Володимирському узвозі. Набережному шосе, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська.

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах, а саме на Північному та Південному мостах, Дарницькому та мосту Патона.

Пробки на лівому березі столиці

Пробки утворились на проспекті Генерала Ватутіна, Броварському проспекті, поряд станції метро "Лівобережна", проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, поряд станції метро "Бориспільська".

Київ скували пробки

Фото: пробки на лівому березі столиці (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження. Сьогодні вночі у західних областях, Київській області, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві утворилися численні затори У Києві утворились численні пробки
Новини України Київпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся