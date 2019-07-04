В Україні запроваджується нова платформа обліку цінних паперів

Для централізованого депозитарного обліку цінних паперів з серпня в Україні буде запроваджена нова ІТ система DEPEND Q. Про це повідомляє прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Як зазначили в прес-службі, до системи буде переведена інформація про 4,33 млн рахунків власників цінних паперів, номінальна вартість яких складає 1,7 трлн.

Ці зміни передбачені Угодою про асоціацію України з ЄС та Стратегією розвитку фінансового сектора до 2020 року.

"Запровадження нової системи, що відповідає найвищим міжнародним стандартам забезпечить повноцінну технологічну інтеграцію України у світову облікову систему цінних паперів, суттєво підвищить можливості залучення іноземних і вітчизняних інвестиції у цінні папери, створить передумови для запровадження нових послуг на фінансовому ринку", - зазначили в прес-службі.

Наразі нова система обліку цінних паперів проходить тестування всіма учасниками ринку. За даними Національного депозитарію України (НДУ), вже 127 депозитарних установ, а це більше половини ліцензіатів, встановили нову систему, пройшли авторизацію і розпочали проводити облікові операції. Етап повномасштабного тестування триватиме до 22 липня 2019 року. Запуск нової системи відбудеться 5 серпня 2019 року, повідомили в прес-службі.

"Ця платформа дозволить не лише автоматизувати дуже багато функцій, які стосуються обліку цінних паперів, але кардинально підвищити якість послуг для власників цінних паперів. Настане час, коли власники цінних паперів зможуть голосувати за рішення на загальних зборах акціонерів через свій смартфон", - додали в прес-службі.

Відзначимо, DEPEND Q - технологічна платформа, яка використовується на розвинених європейських ринках цінних паперів. Вона забезпечить повну технологічну інтеграцію українського ринку в європейську систему обліку цінних паперів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала першу емісію корпоративних облігацій українського емітента за новими правилами, адаптованими до стандартів ЄС.