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Рада на позачерговому засіданні може ввести штрафи за порушення самоізоляції

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 14:23
Рада на позачерговому засіданні може ввести штрафи за порушення самоізоляції Фото: Рада наступного вівторка може ввести штрафи за порушення самоізоляції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада наступного тижня може ввести штрафи за порушення самоізоляції. Це ймовірно відбудеться на позачерговому засіданні у вівторок.

Про це повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram.

За його даними, поки офіційно плануються засідання з 13 по 16 квітня з одним питанням - "нескінченний розгляд правок до №2194 (земельна реформа)".

"Ймовірно, що у вівторок буде і позачергове засідання. Там повістка без сенсацій: військові питання, реструктуризація валютних кредитів і питання освіти. Хіба що буде закон про штрафи за порушення правил самоізоляції 4540", - зазначив нардеп.

Підкреслимо, закон передбачає, що порушення порядку обов'язкового самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 - 8500 гривень.

Він додав, що на минулому тижні була домовленість провести ще окреме закрите засідання ВР щодо ситуації на фронті.

"У тому числі нормально заслухати Генштаб в особі Р. Хомчака. Вчора від нашої фракції офіційно запустили цю процедуру", - написав парламентарій.

Нагадаємо, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти відповідний законопроект №4540 за основу.

Як писало РБК-Україна, через локдаун у Києві Рада не проводила чергові пленарні засідання до 9 квітня. Однак зібралася на три позачергових засідання 30 березня.

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