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Російські полонені відновлюватимуть економіку України, - Єнін

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Вівторок 08 березня 2022 22:21
Російські полонені відновлюватимуть економіку України, - Єнін Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки нашої країни. Україна використовуватиме усі можливості Женевські конвенції щодо окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС України.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України", - заявив Єнін.

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