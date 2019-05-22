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В Україні введуть облік ДТП

Новини » Суспільство    22.05.2019 - 13:42
В Україні введуть облік ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ведення такого обліку забезпечить аналіз причин скоєння ДТП

Кабінет міністрів України сьогодні, 22 травня, затвердив проект постанови МВС "Деякі питання ведення обліку дорожньо-транспортних пригод". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС

Наголошується, що ведення такого обліку забезпечить виявлення та аналіз причин скоєння ДТП

Згідно з постановою, передбачається затвердження обліку, який забезпечить виявлення та аналіз причин скоєння дорожньо-транспортних пригод, упорядкування процедури взаємодії між суб’єктами, які володіють інформацією про скоєнні ДТП для зменшення травматизму та смертності на дорогах України, а також зниження обсягів матеріальних збитків від цих подій на загальнодержавному рівні.

"Одержання об’єктивних та повних даних про обставини дорожньо-транспортних пригод є неодмінною передумовою здійснення оцінки стану аварійності на дорогах України, виявлення причин цих подій, розроблення і вжиття науково обґрунтованих запобіжних заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху", - йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України посилив контроль над видачею водійських прав

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