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В Украине введут учет ДТП

Новости » Общество    22.05.2019 - 13:42
В Украине введут учет ДТП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ведение такого учета обеспечит анализ причин совершения ДТП

Кабинет министров Украины сегодня, 22 мая, утвердил проект постановления МВД "Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что ведение такого учета обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП

Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочения процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материальных убытков от этих событий на общегосударственном уровне

"Получение объективных и полных данных об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий является непременной предпосылкой осуществления оценки состояния аварийности на дорогах Украины, выявление причин этих событий, разработка и принятие научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины ужесточил контроль над выдачей водительских прав.

РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Украины заявил, что до конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений ПДД.

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