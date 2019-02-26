У МВС розрахували першочергову потребу у камерах на дорогах

Ілюстративне фото (facebook.com mvs.gov.ua)

В Україні потрібно встановити щонайменше 1776 камер

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України розрахувало першочергову потребу в камерах для запуску системи автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху (ПДР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

За словами глави МВС Арсена Авакова, це 1776 камер, з яких 1187 - камери на дорогах населених пунктів, а 589 - на дорогах державного значення.

"Ще в кінці минулого року МВС розробило систему обробки даних, як ключовий елемент автоматичної фіксації. Протягом місяця проводилось тестування роботи системи. За результатами поліцейськими винесено більше 15,5 тисяч тестових постанов про адміністративні правопорушення", ‑ зауважив Аваков.

Заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що з жовтня 2018 року на 50 ділянках автодоріг України здійснюється контроль за швидкістю руху автомобілів за допомогою лазерних вимірювачів швидкості "TruCAM".

"За перевищення встановлених обмежень швидкості руху патрульними винесено майже 60 тис. постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Накладено штрафів на загальну суму майже 16 млн гривень, з яких добровільно сплачено більше 12 млн гривень", ‑ cказав Фацевич.

РБК-Україна повідомляло, що у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) анонсували впровадження системи фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього рух (ПДР).

Нагадаємо, у серпні 2018 року Кабінет міністрів України направив до Верховної ради законопроект про посилення відповідальності за порушення ПДР.