В Україні запровадять 2D-кодування ліків

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні ліки будуть забезпечені 2D-кодом, який встановлюватиметься на заводі і буде внесений у комп'ютерну систему. Таким чином, препарати зможуть відстежуватись і це і стане інструментом для боротьби з фальсифікатом.

Про це Максим Степанов заявив під час брифінгу.

За його словами, ВООЗ оприлюднила данні, згідно з якими до 10% лікарських засобів на ринку України - фальсифіковані.

"Перше, що ми проговорили - запровадження 2D-кодування на наших лікарських засобах, всіх, використовуваних і зареєстрованих в Україні. Це і українського, і імпортного виробництва. Така світова практика", - розповів Степанов.

Також він додав, що на впровадження 2D-кодування може піти від 2 до 2,5 років, оскільки деяким фармвиробникам потрібно переобладнати виробничі лінії. Першими кодуватимуться ті препарати, які входять до урядової програми "Доступні ліки".

Нагадаємо, народні депутати України погодились з необхідністю врегулювати обіг та доставлення лікарських засобів.

Також раніше повідомлялось, що за програмою "Доступні ліки" українці зможуть отримати 77 з 256 лікарських засобів безкоштовно.

Крім того, в Україні планують поставити регіонам ліки на загальну суму 4,2 млрд гривень.