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В Україні планують поставити регіонам ліки на 4,2 млрд гривень

Понеділок 13 липня 2020 12:10
В Україні планують поставити регіонам ліки на 4,2 млрд гривень
Фото: Світлана Шаталова (moz.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

До МОЗ наприкінці минулого місяця надійшло ліків на 700 млн гривень

Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова заявила, що до кінця поточного року у регіональні медичні заклади будуть постачати ліки на загальну суму 4,2 млрд гривень. Поставки до регіональних лікарень здійснюватимуться за бюджет 2018-2019 років.

Про це Світлана Шаталова заявила під час онлайн-брифінгу.

За її словами, з загальної суми до МОЗ наприкінці минулого місяця надійшло ліків на 700 млн гривень. Наразі їх планують розподілити між регіонами. Вона додала, що на сьогодні у більшості програм централізованих закупівель спостерігається стабільна ситуація.

"Рівень забезпеченості ліків щодо наявних залишків у регіонах становить близько 75-85% за різними програмами",- заявила Шаталова

Також у відомстві розглядають ситуацію щодо деяких поставок за напрямками туберкульозу, антиретровірусної терапії та імуносупресії в попередніх роках. За словами Шаталової, деякі звернення міжнародних постачальників не опрацьовувалися впродовж довгого часу.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявили про розблокування системи закупівель.

Додамо, Комітет з питань інтеграції України з Євросоюзом надав висновок по законопроекту про здешевлення ліків та медичних виробів для населення.

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