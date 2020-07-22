Депутати погодились з необхідністю врегулювати обіг та доставку лікарських засобів

Народні депутати, зокрема представники Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, погодились з необхідністю врегулювати ринок фармацевтики та погодились внести необхідні поправки

Про це стало відомо під час обговорення законопроекту №3615-1 “Про лікарські засоби”, що відбувся 21 липня у КВЦ "Парковий".

Народний депутат України, голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Сергій Кузьміних сказав, що інтернет торгівлю лікарськими препаратами не варто забороняти, навпаки, це варто розвивати, проте необхідно передбачити механізми контролю за доставкою.

Народний депутат, Голова підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Валерій Зуб повідомив, що законопроект №3615-1 “Про лікарські засоби” готувався з урахуванням Європейських директив, де передбачено належні умови транспортування та зберігання. За його словами, сьогодні це питання вкрай актуальне. Крім цього, він повідомив, що вже осінню законопроект може бути винесений на друге читання.

Ігор Червоненко, голова правління ГС "Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)" виразив подяку народним депутатам, за те, що ті оперативно відреагували на запит суспільства і подали законопроект. За його словами, Постанова Уряду №220 була ухвалена в період пандемії та не передбачала контролю за доставкою ліків. Зараз, коли рух транспорту відновлено, дана постанова приносить шкоду, тому законопроект має це питання врегулювати.

Під час дискусії Володимир Руденко, директор ГС "Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)" наголосив, що варто імплементувати директиви Європейського Союзу, що регулюють аналогічне питання в Європі. За його словами, якщо відповідальність за ліки несуть аптеки, то вони і мають здійснювати доставку.

Олена Прудникова, голова громадського об’єднання Миколаївська фармацевтична асоціація "ФармРада", сказала, що крім цього існує ще проблема закриття аптек у селах, що призводить до погіршення доступу пацієнта до аптеки, що сприяє самолікуванню населення. Тому, ці питання варто вирішувати, в тому числі і питання доставки ліків та відповідальності за це.