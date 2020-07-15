Українці можуть безкоштовно отримати 77 препаратів за програмою "Доступні ліки"

Фото: ліки (unsplash.com)

Громадяни зможуть отримати ліки в понад 8 тисяч аптеках по всій країні

За програмою "Доступні ліки" українці зможуть отримати 77 з 256 лікарських засобів безкоштовно. Їх надаватимуть пацієнтам за рецептом лікаря в аптеці.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я України.

Як повідомляється, програма "Доступні ліки" містить в собі 187 засобів для лікування серцево-судинних захворювань, 43 для діабету ІІ типу, 15 для бронхіальної астми та 1 для лікування ревматичних хвороб.

Також зазначається, що всі 256 ліків безкоштовно, або за невеликою доплатою українці зможуть отримати в понад 8 тисяч аптеках по всій країні, майже 20% з яких розташовані в селах та смт.

Також відомо, що програмою "Доступні ліки" користується 2,3 млн пацієнтів, 441 тисяча з них проживають в сільській місцевості.

Нагадаємо, в Україні планують поставити регіонам ліки на загальну суму 4,2 млрд гривень.

Крім того, в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я".