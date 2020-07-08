В Україні другий тиждень підтоплено населені пункти через паводок

У Чернівецькій області через сильні дощі, які спостерігалися там останні декілька тижнів, залишаються підтопленими ще 5 населених пунктів. Рятувальники продовжують надавати допомогу місцевим мешканцям.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, станом на сьогодні залишаються підтопленими 7 підвалів у Івано-Франківській області та 23 присадибні ділянки у Чернівецькій та Тернопільській областях. Крім того, у західних областях внаслідок паводків зруйновано 202,4 км автодоріг та 95 мостів. Ще 549 км автодоріг та 213 мостів залишаються пошкодженими.

Для ліквідації наслідків негоди було залучено 137 осіб та 58 одиниць техніки.

Нагадаємо, Велика Британія надасть 100 тис. фунтів стерлінгів на допомогу постраждалим внаслідок паводків на заході України.

Крім того, Верховна рада схвалила виділення 2 мільярдів гривень на подолання наслідків повеней.