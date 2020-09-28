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В Україні набуло чинності нове карантинне зонування

Україна, Понеділок 28 вересня 2020 07:30
В Україні набуло чинності нове карантинне зонування
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У понеділок, 28 вересня, в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. В "червону зону" знову повернувся Тернопіль.

Відповідне рішення прийняла Державна і регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Червона зона"

Тут опинилися лише два населених пункти - Тернопіль і Бережани Тернопільської області.

Заборонено: роботу громадського транспорту; роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.

"Помаранчева зона"

В цю зону потрапили п'ять обласних центрів - Ужгород, Івано-Франківськ, Суми, Харків і Чернівці.

Заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

"Жовта зона"

Тут опинились Київ, а також Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Полтава, Рівне, Черкаси та Чернігів.

Заборонено: відвідування установ соцзахисту, в яких знаходяться люди похилого віку (крім осіб, що надають послуги).

"Зелена зона"

Обов'язкове носіння масок або респіраторів в громадських будівлях; під час масових заходів допускається один чоловік на 5 кв. м; кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки в масках і на пасажирських сидіннях.

Нагадаємо, у порівнянні з минулим тижнем "червона зона" істотно скоротилася.

Також РБК-Україна писало, що в разі проблем з лікарняними ліжками в Україні можуть ввести повний локдаун.

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