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В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

Украина, Понедельник 28 сентября 2020 07:30
В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В понедельник, 28 сентября, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красную зону" вновь вернулся Тернополь.

Соответствующее решение приняла Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Красная зона"

Здесь оказались лишь два населенных пункта - Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Запрещено: работу общественного транспорта; работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

"Оранжевая зона"

В эту зону попали пять областных центров - Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков и Черновцы.

Запрещено работу: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детских лагерей; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).

"Желтая зона"

Здесь оказались Киев, а также Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Полтава, Ровно, Черкассы и Чернигов.

Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме лиц, оказывающих услуги).

"Зеленая зона"

Обязательное ношение масок или респираторов в общественных зданиях; во время массовых мероприятий допускается один человек на 5 кв. м; кинотеатры могут быть наполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Напомним, по сравнению с прошлой неделей "красная зона" существенно сократилась.

Также РБК-Украина писало, что в случае проблем с больничными койками в Украине могут ввести полный локдаун.

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