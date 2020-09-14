В Україні набуло чинності нове карантинне зонування

У понеділок, 14 вересня, набуло чинності нове карантинне зонування. "Червона" та "помаранчева" зони карантину значно розширились.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Червона зона"

місто Чоп Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

місто Дубно Рівненської області;-

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлукський район Харківської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

Забороняється робота громадського транспорту; відвідування шкіл, університетів; діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.

"Помаранчева зона"

У "помаранчеву зону" увійшли Київ, Вінниця, Харків, Суми, Хмельницький, Ужгород та Львів.

Забороняється: робота гостелів, турбаз тощо (окрім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій до лікарень; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів, закладів культури; приймання нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

"Жовта зона"

У цю зону ввійшли Луцьк, Житомир, Одеса, Рівне, Куп'янськ, Конотоп, Черкаси, Чернігів.

Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають "кризові" послуги.

"Зелена зона"

Обов'язковим лишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м); дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць); перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі складною епідеміологічною ситуацією.

Також в країні оновили зони адаптивного карантину. У "червоній зоні" залишилися Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.