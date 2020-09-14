В Україні набуло чинності нове карантинне зонування

У понеділок, 14 вересня, набуло чинності нове карантинне зонування. "Червона" та "помаранчева" зони карантину значно розширились.
Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Забороняється робота громадського транспорту; відвідування шкіл, університетів; діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.
У "помаранчеву зону" увійшли Київ, Вінниця, Харків, Суми, Хмельницький, Ужгород та Львів.
Забороняється: робота гостелів, турбаз тощо (окрім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій до лікарень; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів, закладів культури; приймання нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.
У цю зону ввійшли Луцьк, Житомир, Одеса, Рівне, Куп'янськ, Конотоп, Черкаси, Чернігів.
Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають "кризові" послуги.
Обов'язковим лишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м); дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць); перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі складною епідеміологічною ситуацією.
Також в країні оновили зони адаптивного карантину. У "червоній зоні" залишилися Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.