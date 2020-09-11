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МОЗ оновив список країн "червоної" зони: що змінилось

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 12:00
МОЗ оновив список країн "червоної" зони: що змінилось
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн зі складною епідеміологічною ситуацією. Україна лишається в "зеленій зоні".

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

В "зелену зону" входять: Росія, Нідерланди, Австрія, Швейцарія, Велика Британія, Польща, Угорщина, Канада, Німеччина, Литва, Білорусь, Греція, Грузія та Єгипет.

У "червоній зоні" залишаються: США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія та Хорватія.

Зазначимо, що минулу тижня Румунія була ще в "червоній зоні", а сьогодні її додали в "зелену зону".

Нагадаємо, 10 вересня Київ потрапив в "помаранчеву зону" карантину. Олег Рубан заявив, що Київ потрапив до "помаранчевої зони" адаптивного карантину через реєстрацію понад 125 випадків на 100 тисяч населення.

Крім того, в Україні оновили зони адаптивного карантину. У "червоній зоні" залишилися Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.

Зазначимо, в Україні вперше більше 3 тисяч нових випадків коронавірусу.

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