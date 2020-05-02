В Україні за час пандемії COVID-19 захворіла 771 дитина та понад 2 тисячі медпрацівників

За весь час пандемії в Україні, на коронавірус захворіла 771 дитина. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому загальна кількість хворих вже перевищила 11 тисяч осіб.

"За весь час пандемії в Україні захворіло 11 тисяч 411 осіб. З них 771 дитина, а також 2 250 медпрацівників", - заявив Степанов.

Також він повідомив, що Міністерство охорони здоров'я передало регіонах всього майже 900 тисяч тестів на коронавірус. За його словами, тестування на коронавірус - безкоштовне.

Також Степанов заявляв, що ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє почати ослаблення карантинних обмежень з 11 травня. За його словами, карантин допоміг уникнути піку захворюваності на COVID-19.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, генсек ООН надав доповідь про вплив пандемії COVID-19 на дітей, в якій говориться, що через тяглий економічний спад, викликаний коронавірусом, у 2020 році можуть померти сотні тисяч дітей в усьому світі.

Нагадаємо, за останню добу в Україні від коронавірусу померли 7 осіб. Загальне число жертв за весь час епідемії становить 279.