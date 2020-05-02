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В Україні від коронавірусу за добу померли 7 людей

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 09:47
В Україні від коронавірусу за добу померли 7 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому COVID-19 підтвердили ще у 550 осіб

В Україні за останню добу від коронавірусу померли 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 9:00 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 550 нових випадків, з яких 7 летальних.

Нагадаємо, найбільше жертв коронавірусу в США. Там від COVID-19 померли понад 65 тисяч осіб. На європейському континенті найбільше жертв в Італії - понад 27 тисяч.

Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що карантин допоміг Україні уникнути повторення італійського сценарію, де зволікали з карантином. За його словами, якщо б не карантин в Україні, склалася б ситуація, коли лікарі повинні були б обирати, якого хворого госпіталізувати.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє почати ослаблення карантинних обмежень. За його словами, карантин допоміг уникнути піку захворюваності коронавірусом.

Незважаючи на це, міста України почали передчасне послаблення карантину, яке з 1 травня почалося в Черкасах, Житомирі та Дніпрі, а з 4 травня - в Мукачеві.

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