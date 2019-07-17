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Кабмін затвердив держекзамен для магістрів

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 21:11
Кабмін затвердив держекзамен для магістрів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Поступове впровадження держекзамену почнеться з 2020 року

Випускники магістратури 30-ти найбільш суспільно важливих та пов’язаних з підвищеним ризиком спеціальностей складатимуть атестацію в формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Відповідну постанову у ході сьогоднішнього засідання схвалив Кабінет міністрів України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу урядового порталу.

У прес-службі вказують, що це буде незалежна перевірка результатів навчання студента та його готовності працювати за фахом.

"Випускники магістратури 30-ти найбільш суспільно важливих та пов’язаних з підвищеним ризиком спеціальностей складатимуть атестацію в формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Відповідну постанову ухвалив уряд України сьогодні, 17 липня 2019 року. Її поступове впровадження почнеться з 2020 року", - сказано у повідомленні.

"Зараз ми не маємо надійного, стандартизованого інструменту, щоб "поміряти" якість освіти випускників на виході з університету, адже у кожному закладі свій підхід до оцінювання. Таким інструментом має стати єдиний державний кваліфікаційний іспит - ЄДКІ, що передбачений законом "Про вищу освіту". З наступного року ми почнемо цей іспит поступово впроваджувати", - розповіла глава Міністерства освіти та науки Лілія Гриневич та додала, що ЄДКІ також має стати ефективним запобіжником корупційних ризиків.

Нагадаємо, наприкінці червня Кабмін затвердив обсяги держзамовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році, а також проектні обсяги державного замовлення на 2020 і 2021 роки.

Як писало РБК-Україна, уряд підтримав проект закону "Про професійну (професійно-технічну) освіту" у ході свого засідання 10 липня. Документ буде направлений на розгляд Верховної ради України.

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