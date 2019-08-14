В Україні з'явився омбудсмен з питань освіти

Фото: Сергій Горбачов (https://www.facebook.com/sivangor)

Освітній омбудсмен має контролювати дотримання прав учнів та працівників сфери освіти

Кабінет міністрів України призначив директора київської школи Сергія Горбачова на посаду освітнього омбудсмена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки (МОН).

Зазначається, що Кабмін обрав на посаду Сергія Горбачова, директора спеціалізованої школи № 148 Києва.

Раніше повідомлялося, що 17 травня 2019 року в МОН оголосили про відбір кандидатів на посаду освітнього омбудсмена, яким займалася спеціально створена комісія.

Визначальним фактором під час прийняття рішення стало знання системи освіти на різних, зокрема управлінських, щаблях, а також розуміння цінностей та суті розпочатих освітніх реформ.

Нагадаємо, секретаріат Уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денісової оголосив конкурс на посаду омбудсмена із захисту державної мови. Документи від кандидатів приймаються до 30 серпня. Вимоги до кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту державної мови містяться в статті 50 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".