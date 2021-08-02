У Черкасах вперше пересадили органи одного донора кільком пацієнтам

Лікарі третьої Черкаської міської лікарні швидкої допомоги вперше провели операцію з вилучення серця, нирок і печінки від одного донора для їх подальшої пересадки кільком пацієнтам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ України .

Серце пересадили 59-річному пацієнту в Черкаському обласному кардіологічному центрі. Провести операцію Черкаським хірургам допомагали фахівці з Національного інституту серцево-судинної хірургії ім М.М. Амосова.

Дві донорські нирки були пересаджені пацієнтам Черкаського обласного онкологічного диспансеру.

Печінка донора була перевезена в Національний інститут хірургії та трансплантології, де її пересадили 58-річному чоловікові, який вже кілька років перебував у листі очікування.

Трансплантація стала можливою після згоди родичів на пожертвування органів донора. "Пацієнт переніс важку черепно-мозкову травму, яка призвела до смерті головного мозку і не залишила йому жодних шансів на життя", - зазначили в МОЗ.

Зазначається, що операції з пересадки Оранів були виконані коштом державного бюджету відповідно в рамках пілотного проєкту з фінансування трансплантації органів.