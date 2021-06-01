В Україні встановили День вшанування пам'яті дітей, що загинули від збройної агресії РФ

В Україні встановили День вшанування пам'яті дітей, що загинули від збройної агресії Росії. Верховна рада схвалила відповідний проект постанови №5343.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Контроль за виконанням постанови покладається на комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Державному комітету телебачення і радіомовлення організувати тематичні теле- і радіопередачі, присвячені вшануванню пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України", - сказано у проекті.

Також місцевим органам виконавчої влади доручили вшанувати на місцевому рівні пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії, шляхом найменування навчальних закладів, закладів позашкільної освіти, топонімічних об’єктів.

Кабінету міністрів доручено у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті таких дітей.

Рада таким чином установила в Україні День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, який відзначатиметься щороку 4 червня.

Як писало РБК-Україна, раніше заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив, що на Донбасі з початку збройного конфлікту загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них - інвалідність.

Нагадаємо, в Україні на 50% збільшать розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Законопроект Кабінету міністрів Верховна рада прийняла в другому читанні.