В Україні зростуть виплати дітям з інвалідністю: Рада схвалила закон

Законопроект №3573 про внесення зміни до статті 2 закону "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" підтримали 305 нардепів.

За результатами досліджень Датської Ради у справах біженців, 111 дітей отримали поранення від мін або вибухонебезпечних предметів.

"Розмір державної соцдопомоги на дітей з інвалідністю у віці до 18 років, інвалідність яких пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням усіх надбавок, підвищень та інших доплат, у тому числі передбачених КМУ, підвищується на 50 відсотків розміру держсоцдопомоги на дітей з інвалідністю у віці до 18 років", - свідчить текст закону.

Зазначено, що зв'язок інвалідності з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною, будуть встановлювати лікарсько-консультативні комісії закладів охорони здоров'я у порядку, визначеному урядом.

Реалізація закону потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

"За попередніми розрахунками обсяг коштів, необхідних для виплати підвищеного розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, складе 783,10 тис. грн щорічно", - зазначалося у пояснювальній записці.

У разі підписання закон набуде чинності вже з 1 липня цього року.