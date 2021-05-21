В Україні зростуть виплати дітям з інвалідністю: Рада схвалила закон

В Україні на 50% збільшать розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Відповідний законопроект Кабінету міністрів Верховна рада прийняла в другому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Законопроект №3573 про внесення зміни до статті 2 закону "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" підтримали 305 нардепів.
За результатами досліджень Датської Ради у справах біженців, 111 дітей отримали поранення від мін або вибухонебезпечних предметів.
"Розмір державної соцдопомоги на дітей з інвалідністю у віці до 18 років, інвалідність яких пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів, з урахуванням усіх надбавок, підвищень та інших доплат, у тому числі передбачених КМУ, підвищується на 50 відсотків розміру держсоцдопомоги на дітей з інвалідністю у віці до 18 років", - свідчить текст закону.
Зазначено, що зв'язок інвалідності з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів, отриманим дитиною, будуть встановлювати лікарсько-консультативні комісії закладів охорони здоров'я у порядку, визначеному урядом.
Реалізація закону потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.
"За попередніми розрахунками обсяг коштів, необхідних для виплати підвищеного розміру державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, складе 783,10 тис. грн щорічно", - зазначалося у пояснювальній записці.
У разі підписання закон набуде чинності вже з 1 липня цього року.
Нагадаємо, за основу цей закон Рада прийняла на початку грудня 2020 року.
Як писало РБК-Україна, на початку червня минулого року Кабмін вніс цей проект у Раду.
Так, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявив, що на Донбасі з початку збройного конфлікту загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них - інвалідність.