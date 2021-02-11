ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Аероевакуація і прогнозування негоди: МВС запустить масштабні проекти в 2021

Новость на русском → Україна, Четвер 11 лютого 2021 13:22
Аероевакуація і прогнозування негоди: МВС запустить масштабні проекти в 2021 Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував, що цього року МВС запускає два масштабні проекти. Йдеться про систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Вказано, що систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології із залученням авіації МВС запустять спільно з Міністерством охорони здоров’я.

"Це суттєво підвищить рівень надання екстреної медичної допомоги в регіонах. Щонайменше 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до особливої медичної допомоги в ситуаціях, що загрожують їхньому життю та здоров’ю", - запевнив Аваков.

За його словами, у планах міністерства і реформування гідрометеорологічної служби ДСНС за участю світових лідерів у цій сфері.

Запуск цієї реформи дасть можливість раннього виявлення та прогнозування небезпечних гідрометеорологічних процесів, як то ураганний вітер, шквали, смерчі, град, повені, ожеледиця дорожнього покриття, прогнозування пожежної небезпеки тощо.

"Наша мета - модернізація гідрометеорологічних систем задля своєчасного отримання прогнозної інформації. Це є вкрай важливим для відповідного реагування й мінімізації наслідків та збереження людського життя", - підкреслив глава МВС.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 лютого через шквальний вітер та налипання мокрого снігу було знеструмлено 62 населених пункти.

Також РБК-Україна писало, що погода в країні скоро зміниться з приходом антициклону. Буде сонячно і без опадів, але при цьому з дуже сильними морозами. Місцями температура буде знижуватися до -25 градусів і навіть нижче.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Міністерство внутрішніх справ України реформи Арсен Аваков
NEWS
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень