Аероевакуація і прогнозування негоди: МВС запустить масштабні проекти в 2021

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував, що цього року МВС запускає два масштабні проекти. Йдеться про систему аеромедичної евакуації та реформування гідрометеорологічної служби Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Вказано, що систему аеромедичної евакуації та підтримки трансплантології із залученням авіації МВС запустять спільно з Міністерством охорони здоров’я.

"Це суттєво підвищить рівень надання екстреної медичної допомоги в регіонах. Щонайменше 7 мільйонів українців зможуть отримати максимально швидкий доступ до особливої медичної допомоги в ситуаціях, що загрожують їхньому життю та здоров’ю", - запевнив Аваков.

За його словами, у планах міністерства і реформування гідрометеорологічної служби ДСНС за участю світових лідерів у цій сфері.

Запуск цієї реформи дасть можливість раннього виявлення та прогнозування небезпечних гідрометеорологічних процесів, як то ураганний вітер, шквали, смерчі, град, повені, ожеледиця дорожнього покриття, прогнозування пожежної небезпеки тощо.

"Наша мета - модернізація гідрометеорологічних систем задля своєчасного отримання прогнозної інформації. Це є вкрай важливим для відповідного реагування й мінімізації наслідків та збереження людського життя", - підкреслив глава МВС.