Поліція Києва посилила заходи із-за протестів в урядовому кварталі

Фото: автомобіль поліції (РБК-Україна)

У Києві в понеділок, 25 січня, заплановані акції протесту в центрі столиці, у тому числі і в урядовому кварталі. Поліція і Національна гвардія перейшли на посилене чергування.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

У зв'язку з проведенням акцій можливе обмеження дорожнього руху на окремих вулицях у центрі Києва.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, у тому числі під будівлею Верховної ради України та іншими органами державної влади. Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування", - повідомили в поліції.

В поліції закликали організаторів протестів дотримуватися норми карантину і не порушувати громадський порядок.

Нагадаємо, минулого тижня у Чернівецькій області пройшли "тарифні" протести, в ході яких протестуючі перекривали дороги.

Також "тарифні" протести проходили і в Полтаві. Тут демонстранти також перекрили рух по трасі Київ-Харків.