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Зеленський підписав закон про покращення умов надання "пакунків малюка"

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 12:04
Зеленський підписав закон про покращення умов надання "пакунків малюка" Фото: Зеленський підписав закон щодо "пакунків малюка" (president.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо надання допомоги породіллям в рамках "пакунку малюка" № 1359-ІХ. Закон Верховна рада ухвалила 30 березня 2021 року

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що раніше на законодавчому рівні не був закріплений орган, відповідальний за призначення та виплату допомоги "пакунок малюка".

Закон, що його підписав Зеленський, вирішує це питання, закріплюючи повноваження з призначення та виплати такого виду державної допомоги за органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) новонародженого.

При цьому допомога не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини (41 280 гривень). Законом закріплюється вартість "пакунка малюка" на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель. Кінцева ціна визначається в результаті закупівельного аукціону.

Такі зміни до законодавства дадуть змогу проводити закупівлі товарів для комплектування "пакунка малюка" на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

"Таким чином, підписаний президентом закон створить більш сприятливі умови для підтримки жінок під час вагітності та після пологів і для державного захисту новонароджених", - наголосили в ОП.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, "пакунки малюка" і раніше купували через Prozzoro, але через проблеми із закупівлями парламенту довелося прийняти закон, щоб купувати їх через Управління ООН.

Через місяць після цього Кабінет міністрів відновив видачу "пакунків малюка".

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